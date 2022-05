Maroc : Pass vaccinal OU test PCR pour les voyageurs

L’annonce, par le gouvernement, d'annuler l'obligation du test PCR négatif de détection de la Covid-19 pour entrer sur le territoire marocain, a semé la confusion. Et pour cause, le communiqué se contentait simplement de faire l’annonce, sans apporter de détails sur les conditions maintenues en vigueur notamment pour ceux ne disposent pas de pass vaccinal. Une confusion qui a laissé place à plusieurs interprétations.

Une source de l’Office national des aéroports (ONDA), contactée ce mercredi par Yabiladi, a apporté quelques précisions. Ainsi, le pass vaccinal «reste obligatoire» pour les voyageurs, marocains ou étrangers, se rendant au Maroc, nous rappelle-t-elle. «Ceux qui ne dispose pas de pass vaccinal peuvent le remplacer par un test PCR», a-t-elle indiqué, sans préciser la durée de validité de ce dernier. Et d’ajouter que «l’obligation de présenter un test PCR concerne aussi les personnes dont la vaccination n’est pas complète», c’est-à-dire les personnes n’ayant reçu qu’une dose d’un vaccin contre la Covid-19.

Par ailleurs, la compagnie nationale Royal Air Maroc a publié, ce mercredi, une nouvelle mise à jour des conditions d’accès au territorial national, indiquant que les voyageurs de 6 ans et plus doivent présenter, à compter du 18 mai 2022, «un pass vaccinal ou un PCR négatif de moins de 48h». De plus, ils doivent aussi remplir une fiche sanitaire disponible sur le site de l’ONDA, à imprimer et à signer avant le check-in. Seule la fiche dûment remplie et signée est exigée pour les enfants de moins de 6 ans, précise la RAM.

⚠️ MISE A JOUR : CONDITIONS D’ACCES AU MAROC A COMPTER DU 18 Mai 2022



- Les voyageurs de 6 ans et plus :



o Pass vaccinal ou PCR négatif moins de 48H.

o Fiche sanitaire à renseigner en ligne https://t.co/Pw6A3QemQU, à imprimer et à signer avant check-in. — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) May 18, 2022

Mardi dans un communiqué, le gouvernement marocain a annoncé sa décision «d’annuler l'obligation du test PCR négatif de détection de la Covid-19, afin d'entrer sur le territoire marocain». «La décision est entrée en vigueur dès la publication du communiqué. Néanmoins, le pass vaccinal demeure obligatoire pour entrer ou quitter le territoire marocain», a poursuivi la même source, en expliquant que «l'adoption de cette décision se base sur les exigences légales liées à la gestion de l'état d'urgence sanitaire, et tient compte de l'amélioration de la situation épidémiologique au sein du Royaume».