France : Un marocain tué par un militant d’extrême-droite à Paris

Appartenant à la mouvance complotiste, et tenant sur Internet des propos racistes avec des appels à la violence, un militant d’extrême droite a tué, dans la nuit de vendredi à samedi à Paris, un jeune homme de 27 ans. Mardi, la presse française a précisé que la victime, décédée sur place d’une balle dans la tête, serait d’origine marocaine et espagnole. Elle serait aussi Originaire du quartier Clos-Miroir à Poissy, dans les Yvelines.



Les faits ont eu lieu boulevard de Clichy, dans le 9e arrondissement. Une bagarre venait d’éclater, un peu avant 3h du matin, sur le terre-plein central, impliquant quatre hommes. Trois individus en frappaient un quatrième, lorsque Martial Lanoir, âgé de 50 ans et connu des services de police et fiché au FPR (fichiers des personnes recherchées), passe à bord d’une BMW. Ce dernier stationne alors son véhicule, en sort et leur dit d'arrêter.

Des sources médiatiques citant les premiers éléments de l’enquête ajoutent que les trois hommes l'ont envoyé paître. D’autres précisent que la victime lui aurait dit de «dégager», avant de l’ignorer. Le tueur retourne alors à sa voiture, en sort un Colt 45 et revient tirer sur celui qui l'aurait insulté, le touchant en pleine tête et le tuant sur le coup.

Le suspect a pris la fuite avant d'être interpellé par des policiers quelques rues plus loin, à proximité de son véhicule, vers 3h50. Lundi, il a été mis examen et placé en détention provisoire pour «meurtre».

Les mêmes sources affirment que la victime et le suspect ne se connaissaient pas. Ce dernier est décrit par la presse comme «complotiste» et «adepte des thèses d’extrême droite». Il s'était notamment fait remarquer en septembre 2020 sur le plateau de l'émission Balance Ton Post, présentée par Cyril Hanouna sur C8, en propageant des fausses informations à tendance complotistes sur la pandémie du Covid-19.