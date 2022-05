L'alphabétisation dans les mosquées a profité à plus de 4 millions de personnes

Le nombre total de bénéficiaires inscrits au programme d'alphabétisation dans les mosquées entre 2000 et 2022 s'est élevé à plus de 4 millions, dont 70 % sont des femmes, a souligné mardi le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Taoufiq. En réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur «la généralisation des centres d'alphabétisation dans le monde rural», M. Taoufiq a indiqué que le nombre de bénéficiaires de ce programme en milieu rural depuis son lancement a atteint 1 737 786, soit 41,29 %.

Le ministre a précisé que 136 621 personnes bénéficient du programme dans le monde rural au cours de l’année scolaire 2021-2022, soit 45,96% du total des inscrits, ajoutant que ces bénéficiaires sont supervisés par 3 709 encadrants dans 3 538 mosquées, dont 494 ont été ouvertes dans le cadre du programme «1000 points de lecture» lancé par le ministère en vue de contribuer à la création de zones sans analphabétisme.

Il a souligné que l’enveloppe budgétaire allouée à ce programme au titre de l'année 2022 est estimée à 180 millions de dirhams (MDH), dont 81,7 MDH destinés au monde rural, exprimant la disponibilité du ministère à élargir le ciblage dans les zones reculées «si les fonds financiers nécessaires sont mis à sa disposition».

M. Taoufiq a relevé que le programme d'alphabétisation dans les mosquées, lancé il y a vingt ans, est l'un des programmes les plus aboutis, ajoutant qu'à chaque rentrée scolaire, le ministère lance une campagne médiatique à grande échelle visant à promouvoir la mobilisation sociétale et la sensibilisation continue à l'importance de l'apprentissage dans le but d'attirer de nouveaux bénéficiaires du programme dans les zones urbaines et rurales.