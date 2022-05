Après 2 ans d’absence, le festival Jazzablanca fait peau neuve à Anfa Park

Après deux ans d’absence, la 15e édition de Jazzablanca Festival se tiendra du 1er au 3 juillet 2022.

C’était avec une grande émotion que Moulay Ahmed Alami, Président du Jazzablanca a annoncé le retour du festival après deux ans d’absence. «Nous sommes tellement heureux de pouvoir enfin aller à la rencontre des artistes. Le public a soif de culture, et le revoir est notre plus grande attente» confie le président de festival.

L’année 2022 marque en effet un tournant dans l’histoire du festival, qui entame un nouveau chapitre à Anfa Park. «Cela fait 3 ans que j’y réfléchis et j’avais vraiment envie que cette nouvelle saison se déroule dans un parc. Aujourd’hui, nous avons décidé de nous installer sur 2 hectares. Peut-être y en aura-t-il un peu plus les années suivantes, voire même tout le parc les années d’après pour des scènes supplémentaires», déclare Moulay Ahmed Alami.

En effet, pour cette 15e edition, le festival s’étendra sur 2 hectares avec 2 scènes installées pour l’événement. La Scène 21, en hommage à la piste d’atterrissage 21 de l’ancien aéroport civil de Casa-Anfa. Et la Scène CasaAnfa présentera les têtes d’affiche du festival.

Le festival offrira chaque soir un voyage à travers les continents et les genres musicaux tels que le Jazz, l’Afrobeat, le Blues, les sonorités orientales, ainsi que du jazz-électro et des fusions latines et gnaouies, avec des artistes de renommée internationale.

Il peopose ainsi les performances de Bab L’Buz, Mulatu Astatke, Natacha Atlas, Seun Kuti, Eym Trio et Majid Bekkas sur la scène 21, et Erik Truffaz, Hamid El Kasri, Ibrahim Maalouf, Gilberto Gil, Asaf Avidan, Oum et enfin Ben Harper sur la scène Casa-Anfa.

Pendant ces deux années, l’équipe de Jazzablanca a continué à travailler pour offrir aux festivaliers une programmation vibrante. «Notre programmation reste exceptionnelle par rapport à tout ce qu’on a pu proposer, mais notre plus grand succès est de revenir », confie le Président.