Coup d'envoi à Essaouira de la 11e édition du Rallye Maroc historique

Le coup d’envoi de la première étape de la 11e édition du Rallye Maroc historique, qui se tiendra du 18 au 22 mai, a été donné, mardi à Essaouira, avec la participation d’une quarantaine d’équipages férus de sports mécaniques, venus des quatre coins du monde. Une cérémonie dédiée à cette compétition a été organisée, lundi en fin d’après-midi, en présence du gouverneur de la province d’Essaouira, Adil El Maliki et du président du Conseil provincial, Kabir Maachi, l’occasion pour le grand public et les visiteurs de la Cité des Alizés de découvrir des automobiles exceptionnelles et historique.

Cette manifestation permettra aux participants de découvrir la région de Marrakech-Safi avec au menu des spéciales composé de décors féeriques et de paysages splendides.

L’organisateur de cet événement, Yves Loubet, a indiqué que cette manifestation revient sur les traces d’une belle histoire du Rallye du Maroc de renommée internationale, organisé dans le Royaume durant les années 1960 et 1970, et qui figurait sur le calendrier du championnat du monde des rallyes.

Ainsi, les équipages partiront d’abord à la découverte, durant trois étapes, des communes, douars et contrées de la province d’Essaouira (Bzidad, Sidi Ghanem, Tamanar, etc…) avec un retour à la Cité des Alizés, puis viendront les étapes de Chichaoua, Benguérir (Lac Massira, Skhor Rehamna), Youssoufia (Chamaïa) avec une arrivée prévue le samedi 21 mai sur le circuit Mohammed VI à Marrakech.

Au menu de cette édition, figurent différentes étapes entre les villes de Marrakech et Essaouira en passant par Chichaoua, avec des escales dans des douars et des contrées reculées au niveau de cette région afin de faire la lumière sur l’attractivité et la splendeur des paysages dont regorgent ces zones, le but ultime, a-t-elle expliqué, est de contribuer à la promotion de l’activité touristique, précisant que le Rallye connaît la participation de 14 nationalités des quatre coins du monde.

Cette édition est marquée par la participation d’un équipage marocain et d’une femme pilote italienne, a fait savoir la coordinatrice nationale de ce Rallye, Chaimae Haris.