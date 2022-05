Maroc : Renforcer la sensibilisation autour de l’hypertension artérielle

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a annoncé, ce mardi, la célébration de la Journée mondiale de l’hypertension artérielle (HTA) sous le thème «Mesurez votre tension artérielle avec précision, contrôlez-la, vivez plus longtemps». «Cette célébration vise à améliorer les connaissances de la population générale sur l’importance de la prévention de l’HTA, son dépistage et son traitement ainsi que sur ses complications (cardiaques, rénales, vasculaires, ophtalmiques…)», indique le ministère dans un communiqué.

Il s'agit aussi d'une occasion pour renforcer les compétences des professionnels de santé en matière de diagnostic et de prise en charge de l’hypertension artérielle. Le ministère rappelle qu'il s'agit d'un problème de santé publique mondial, plus d’un milliard de personnes en souffrent, et l’une des principales causes de mortalité précoce dans le monde avec 9,4 millions de décès chaque année, soit 16,5% de l’ensemble des décès mondiaux.

«Au Maroc, selon les résultats de l’enquête STEPS de 2018, sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles, l’HTA représente le principal facteur de risque des maladies cardiovasculaires, avec une prévalence de 29,3% chez la population âgée de 18 ans et plus. Ces résultats ont démontré que la prévalence de l’HTA augmentait significativement avec l’âge pour atteindre 69,3% chez les personnes âgées de 70 ans et plus», poursuit le communiqué. Selon la même enquête, plus d’un tiers des répondants n’ont jamais mesuré leur tension artérielle. Ceci est plus marqué chez les hommes et en milieu rural, avec respectivement une proportion de 52% et 43.5%.

Pour faire face à ce problème de santé publique, le ministère indique avoir mis en place un programme national de prévention et de contrôle de l’HTA depuis 1996. Grâce aux efforts déployés, en 2021, le nombre des hypertendus pris en charge et suivis au niveau des ESSP a dépassé 1 250 000.

Malgré toutes ces réalisations, un effort de sensibilisation reste à renforcer. À cet effet, le ministère entreprendra plusieurs actions pour célébrer cette journée, notamment, une campagne médiatique et digitale ainsi que des actions de sensibilisation et de dépistage au niveau des structures de santé, impliquant tous les intervenants et partenaires, conclut le communiqué.