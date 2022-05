Carthage : Le caftan marocain illumine la clôture du Festival international des Monodrames

Le caftan marocain dans toute sa splendeur a été à l'honneur à la clôture lundi soir du Festival international des Monodrames de Carthage, organisé du 13 au 16 mai à Tunis. Très attendus lors de cette soirée haute en couleur, les costumes traditionnels marocains ont été à l’honneur lors d’un défilé de mode de la célèbre créatrice Ismahane Trari initié sous le signe «Touches».

Ambassadrice du caftan marocain à travers le monde, la styliste a réussi comme à l’accoutumée à rafler les éloges en réussissant avec brio à mettre en valeur, à travers ses créations, la singularité et la richesse du caftan marocain.

Elle s’est démarquée en présentant une collection de caftans, alliant traditions marocaine et tunisienne et mettant en valeur certains produits locaux tels que le bracelet de cheville et la chachiya, avec des matières haute gamme. Elle a expliqué que la présentation de cette collection était une occasion pour mettre la lumière et valoriser les aspects communs dans le patrimoine culturel commun entre le Maroc et la Tunisie, riche par sa diversité, sa qualité et son authenticité.

«Le Caftan, qui fait partie de notre patrimoine, est une source de fierté pour tous les Marocains», a relevé Ismahane Trari, résidente de Hammamet. D'après elle, l'objectif consiste à préserver cet art ancestral et de lui conférer une dimension internationale.

La soirée, marquée également par un hommage rendu au célèbre chanteur libanais Marcel Khalifa, a été agrémentée par un spectacle artistique animé par la chanteuse marocaine Amina Bettache.

Des spectacles de théâtre, en compétition et hors compétition, représentant huit pays arabes étaient au programme de ce Festival international des Monodrames de Carthage. Le spectacle «Qari'i Al Finjan» de l'Irakien Ali Abdelmajid Zaidi a remporté le grand prix de ce festival, auquel le Maroc était représenté par trois pièces théâtrales.