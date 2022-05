Maroc : Déficit de 2 milliards de m3 dans les retenues des barrages à usage agricole

Les retenues des barrages à usage agricole affichent encore un déficit important cette année, estimé à 2 milliards de m3 par rapport à l'année dernière, a indiqué, lundi, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki qui répondait à des questions orales à la Chambre des représentants sur le bilan de la campagne agricole actuelle. Outre la faiblesse des précipitations et leur retard, le profil pluviométrique a également été caractérisé par une mauvaise répartition temporelle et territoriale.

Depuis le début de la campagne agricole et jusqu'à aujourd'hui, la pluviométrie a atteint seulement 200 mm, soit une baisse de 43% par rapport à la moyenne des 30 dernières années. Aussi, 60% du cumul pluviométrique a eu lieu aux mois de mars et avril, a ajouté le ministre, notant que ces précipitations ont contribué au rétablissement du couvert végétal à un niveau normal dans certaines régions.

S'agissant des cultures céréalières, le ministre a indiqué que la superficie semée s’est élevée à 3,6 millions d'hectares, notant la production prévisionnelle des céréales principales est estimée à 32 millions de quintaux (Mqx), en baisse de 69% par rapport à la campagne précédente qui a enregistré une production parmi les records.

Les céréales en zones irriguées n’ont contribué que d’environ 20% à la production globale, en raison d’une part de la superficie irriguée limitée en céréales et d’autre part des restrictions d’irrigation imposées au niveau de ces zones.

D'autre part, M. Sadiki a noté que les exportations des fruits et légumes ont enregistré, à date d’aujourd’hui, une augmentation de 18% par rapport à la campagne précédente, pour s’établir à 1,246 million tonnes, dont 46% des tomates, et 707.000 tonnes des agrumes ont atteint, en hausse 41% par rapport à la campagne précédente.

«En tenant compte de tous ces facteurs, le produit Intérieur Brut agricole devrait enregistrer une baisse maximale de 14% cette année, due aux conditions climatiques difficiles et à la performance exceptionnelle enregistrée l’année dernière», a conclu le ministre.