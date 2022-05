Parc de la Ligue Arabe : L’Atelier de l’Observatoire installe sa Serre Régionale “AL 7adiqa”

L’Atelier de l’Observatoire a installé La Serre Régionale “AL 7adiqa”, pour sa 8e édition au parc de la Ligue arabe, entrée Bd Rachidi (Casablanca), du 17 au 22 mai 2022. Cet espace éphémère de 150m2, ouvert et participatif, permet d’accueillir et de favoriser la naissance et le développement de nouveaux projets artistiques, littéraire et cinématographique, de nouvelles voix et idées.

Cet espace proposera, pendant 6 jours, une sphère de réflexion partagé, un café libre, des ateliers participatifs, des balades champêtres, des projections audiovisuelles et des rencontres.

Des artistes seront invité.es à produire et à concevoir des projets dans l’espace public, en lien avec le parc de la Ligue Arabe, son histoire et ses usages contemporains. Le thème des parcs publics, la création artistique qui les caractérise et leur rôle dans l’évolution de l’identité urbaine au Maghreb, seront au cœur des interrogations artistiques qui se dérouleront dans et autour de la Serre.

Les participants s’interrogeront sur le rapport des Casablancais.es à ce parc mythique de la ville, suite à plusieurs années de fermeture.

Des travaux artistiques ainsi que des expériences curatoriales de recherche autour du parc, en tant qu’espace politique et artistique, seront menés et présentés au public pour engager une réflexion sur le rôle des espaces verts au centre de grandes villes.