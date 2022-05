Budget : L'Etat a dépensé 7,3 MMDH en charge de compensation au Q1 2022

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des finances chargé du budget a assuré, lundi, que la caisse de compensation remplit toujours ses fonctions, évoquant à cet égard l'appui destiné à l'importation de blé, de gaz butane et de sucre. Intervenant lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, Fouzi Lekjaa a précisé que l'État a dépensé, durant les quatre premiers mois de l'année en cours, 7,3 milliards de dirhams (MMDH), contre 4,2 MMDH durant la même période l'année dernière.

«Au cours de la période de janvier à mai 2022, la subvention moyenne accordée par l'État pour chaque bobonne de gaz de 12 kilos s'est élevée à environ 100 dirhams, soit 71% du prix réel», a-t-il expliqué. «Ce soutien a atteint son pic historique de 116 dirhams, soit 74% du prix réel d'une bonbonne de gaz de 12 kilos à 156 dirhams», a-t-il ajouté. Le responsable gouvernemental a relevé que le coût de la subvention du gaz butane durant la période entre janvier et mai 2022 s'élève à 9,2 MMDH, soulignant que sur la base du niveau actuel du prix du gaz butane, le coût attendu pour soutenir la consommation de ce produit pourrait atteindre 22 MMDH, soit une augmentation de 51% par rapport à l'année dernière.

Sur le dossier des carburants, Fouzi Lekjaa a indiqué qu’il est devenu «impossible» de revenir à la subvention de ces produits en faisant appel à la caisse de compensation. Un retour de la subvention des carburants nécessitera d'allouer un montant de 74 MMDH pour couvrir les charges de compensation, a-t-il déclaré. «Cela signifie que nous avons besoin de 60 MMDH supplémentaires. Subventionner les carburants équivaut à prendre la décision d’annuler les investissements dans le pays, la politique de santé et la couverture sociale. Nous ne trouverons pas non plus de quoi financer la politique de sécurité», a-t-il mis en garde.

D'autre part, le ministre délégué a rappelé les mesures du gouvernement afin de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens, citant la subvention de la farine et du pain et l’octroi d’une aide pour éviter une hausse des frais de transport.