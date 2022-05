Oujda : Inauguration de la Plateforme d’innovation mutualisée à l'IFMEREEO

La Plateforme d’innovation mutualisée (PIM) a été inaugurée, samedi, au sein des locaux de l’Institut de formation aux métiers des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (IFMEREEO) d’Oujda. La plateforme technologique et scientifique, dotée de laboratoires hautement équipés, a été inaugurée par le Cluster Valbiom Maroc en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du commerce.

La PIM se répartit en trois pôles, à savoir Écoconstruction et génie civil - énergie, environnement ; Valorisation de déchets et mécatronique ; et Industrie 4.0. Ces laboratoires seront mis à la disposition des actrices et acteurs de l’industrie et de l’innovation et de la R&D orientées marché, ainsi que les start-ups de la région de l’Oriental et au niveau national.

Sa mise en place a été soutenue par l'Initiative spéciale formation et emploi du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) et mise en œuvre, entre autres, par la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en coopération avec le ministère marocain de l’Industrie.

L’inauguration s’est faite en présence de représentantes et représentants de l’État, du Conseil de la région de l’Oriental, de la Wilaya de la région, de l’Agence de développement de l’Oriental, et d’expertes et experts de la GIZ. Ont aussi répondu présents à cette cérémonie des acteurs du secteur privé, dont La Cimenterie Holcim, la Société nationale de sidérurgie (SONASID), le Groupe HIPPONE, SOS Angad ainsi que plusieurs institutions de recherche et d’enseignement supérieur, dont l’IRESEN, l’UMP, l’Université Abdelmalek Essaadi, l’École nationale de l’architecture d’Oujda ou l’OFPPT.

Le projet de la création de la PIM a été retenu dans le cadre de l’appel à projet «Challenge Fund» lancé par la GIZ, en 2020, afin d’apporter un soutien technique et financier à des projets à fort potentiel de création d’emplois et d’opportunités de formation. L’objectif de cette plateforme est de favoriser l’innovation et la recherche scientifique appliquée au domaine industriel. Elle vise également à faciliter la mutualisation des ressources humaines, techniques et logistiques entre les partenaires clés du Cluster Valbiom, ainsi que le développement et le transfert d’expertises.