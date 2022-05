Ceuta : La réouverture des frontières terrestres avec le Maroc coïncide avec la visite du président du PP

Le président du Parti populaire espagnol devrait arriver mardi à Ceuta, coïncidant avec la réouverture des frontières de la ville avec le Maroc. Selon un communiqué du parti espagnol, relayé par la presse, Alberto Núñez Feijóo rencontrera les autorités, les dirigeants des forces de sécurité et les hommes d'affaires lors de sa visite dans la ville espagnole.

L’occasion de «confirmer l'engagement absolu» du Parti populaire envers Ceuta en tant que «terre de coexistence entre les cultures et dont l'espagnolité ne peut être remise en question», poursuit le communiqué du PP. Le chef du Parti populaire tient également à souligner «l'urgente de doter la Police nationale et la Garde civile de moyens matériels et personnels suffisants pour qu'elles puissent continuer en toute sécurité à mener à bien le travail exemplaire qu'elles accomplissent déjà malgré les nombreuses difficultés».

La visite d’Alberto Núñez Feijóo aura lieu quelques heures seulement après la réouverture de la frontière terrestre avec le Maroc, fermée depuis plus de deux ans, en raison de la pandémie de Covid-19.