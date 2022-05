Coupe du monde de kickboxing : L'équipe marocaine B remporte neuf médailles dont une d'or

L’équipe nationale marocaine B de Kickboxing a remporté 9 médailles, dont une en or, lors de la Coupe du monde des sports de kickboxing tenue du 12 au 15 mai à Istanbul, en Turquie, qui a connu la participation de 3 200 athlètes de 43 pays.

La médaille d’or est revenue à Mohamed Yassine Mahsoun en low kick (-67 kg) après avoir battu au 1er tour l’Irakien Hassan Jaouad et le Turc Korkmaz Imer en demi-finale, avant de s’imposer en finale face à un autre turc, Karkoz Hazan.

La médaille d’argent a été attribuée à Mouhcine Boufar en Fullcontact (-54 kg) après sa domination du Turc Bestanli Mohamed Kan et du Kazakh Talga Bokpasparov. Il s'est cependant incliné en finale face à Fabrice Michel des Îles Maurice.

Les 7 médailles de bronze ont été remportées par Hamza El Himer (-71 kg), Salma Ajbour et Oumayma Abida (-60 kg), Kaoutar Baarab (-65 kg), Tahiri Otmane (-75 kg) en low kick et Rima Rayhane (-60 kg) et Réda Hamzaoui (-67 kg) en fullcontact.