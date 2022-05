Discrimination à l'égard des femmes : «#HarmonizationNow» salue les efforts du Maroc

La Dynamique «Harmonization Now» a salué, cette semaine, le dépôt par le Maroc des instruments d'adhésion au Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle a considéré cette décision comme une avancée aussi bien pour les droits des femmes marocaines que pour le Maroc qui réaffirme son engagement auprès des organes de traités et des procédures spéciales des Nations unies.

Dans ce contexte, la dynamique a appelé le gouvernement marocain à lever ses déclarations interprétatives sur le quatrième paragraphe de l'article 15 et le deuxième paragraphe de l'article 2 et à harmoniser les lois nationales avec les dispositions et l'esprit de la Convention. Elle propose la mise en place de mesures et de procédures juridiques, institutionnelles et réglementaires, notamment : l’information et la sensibilisation à grande échelle autour du Protocole facultatif du Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et des procédures s'y rapportant.

La même source plaide aussi pour l’opérationnalisation des politiques publiques pertinentes, la réforme des lois discriminatoires qui affectent les droits des femmes dans l'espace public et privé, notamment le Code de la famille, le Code pénal et la procédure pénale ainsi que l’établissement de procédures spéciales pour les plaintes des femmes afin de faciliter leur accès à la justice sans discrimination fondée sur le genre.

Le Maroc dépose des instruments d'adhésion au Protocole facultatif à la Convention CEDAW auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 22 avril 2022. Une décision prise à la veille de l’examen des 5e et 6e rapports du Maroc par le CEDAW, prévu le 21 juin 2022.

A rappeler que la Dynamique #HarmonizationNow est coordonnée par l’Association démocratique des Femmes du Maroc (ADFM).