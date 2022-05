Rabat : Mohammed Sadiki reçoit le ministre de l’Agriculture du Japon

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a reçu ce lundi à Rabat, le ministre japonais de l’Agriculture, de la pêche et des forêts, Arata Takebe, en visite de travail au Maroc. Cette réunion s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Maroc et le Japon et vise à développer les relations économiques et le renforcement de la coopération dans les domaines agricole et halieutique entre les deux pays.

Les parties ont examiné plusieurs questions se rapportant au développement des échanges commerciaux agricoles et halieutiques ainsi que les perspectives de développement de la coopération dans les domaines sanitaire et phytosanitaire, de l’irrigation et des infrastructures hydro-agricoles, du développement des chaines de valeur agricoles, du développement rural, ainsi que dans les domaines de la recherche scientifique et de la formation. Les deux parties ont aussi examiné la possibilité de développement de la coopération tripartite avec les pays africains dans les secteurs agricole, de la pêche et de l’agro-industrie.

Les relations en matière de pêches maritimes entre les deux pays datent de plus de 40 ans, notamment avec l’accord de pêche toujours en vigueur depuis 1985. Dans le domaine agricole, la coopération est marquée par une dynamique importante ces deux dernières décennies, caractérisées par la réalisation de plusieurs programmes et projets portant, notamment, sur les volets de la formation agricole, du conseil agricole et du développement hydro-agricole.

Les échanges agricoles entre le Maroc et le Japon s’élèvent en moyenne à 200 millions dirhams, souligne un communiqué du ministère, avec une prédominance des exportations marocaines qui avoisine en moyenne les 180 millions dirhams annuellement et comprennent essentiellement les graines de coriandre, de fraises congelées, d’algues, de thym. La principale importation agricole en provenance du Japon est aujourd’hui le thé vert.