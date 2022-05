La mannequin maroco-britanique Nora Attal star de la campagne Tiffany & Co

Nora Attal est la nouvelle star de la campagne de Tiffany & Co. / DR

La maison de joaillerie de luxe Tiffany & Co. s’est associée avec la mannequin maroco-britannique Nora Attal pour présenter la nouvelle collection Elsa Peretti Bean Designs, immortalisée par l’objectif de Sharif Hamza. La campagne, déclinée en plusieurs photos et vidéos, montre Nora Attal et les bijoux de la défunte créatrice italienne, dont les créations ont été exposées dans plusieurs institutions artistiques, dont le British Museum, rapporte Arab News.

Nora Attal a ainsi été choisie pour porter les créations représentants des formes de haricots, d’or et de jade vert, ainsi que de filets et glands en soie tissés à la main par des artisans au Japon. La joaillière voyait le symbole des origines de la vie dans le haricot, qu’elle a décliné depuis 1974 avec son célèbre design Bean pour Tiffany & Co.

La jeune modèle de 22 ans a récemment présenté les publicités de la marque américaine Ralph Lauren pour l'Aïd Al-Fitr aux côtés de son fiancé, ses parents et ses deux frères et sœurs. Elle a également participé à la campagne de la collection printemps 2022 de H&M et défilé pour la collection croisière 2023 de Chanel à Cannes.