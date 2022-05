Finale de la ligue des Champions à Casablanca : Ouaddou surfe sur la polémique et donne raison à Al Ahly

Abdeslam Ouaddou surfe sur la polémique du choix du stade Mohammed V pour abriter la fin de la Ligue des champions d’Afrique devant opposer le Wydad de Casablanca et Al Ahly d’Égypte. L'ancien défenseur de l'équipe nationale a ainsi choisi de reprendre les arguments de l’équipe égyptienne, en affirmant qu'il n’est pas favorable à la tenue de ce match au Maroc.

Dans une déclaration à la chaîne égyptienne Al Hayat, l’ex-entraîneur du Mouloudiya d’Oujda a ajouté que la tenue de cette rencontre au Maroc «donne l’avantage au Wydad au détriment de l'Al-Ahly d'Égypte». «Je suis de près le football africain et il est en grand développement. Je ne suis pas d’accord que la finale soit organisée dans mon pays, le Maroc, même s’il est capable de bien organiser cette rencontre. Il faut que les deux équipes aillent les mêmes chances», a-t-il déclaré.

«La neutralité sportive, c'est jouer un match où chaque partie à les mêmes opportunités et avantages. La transparence est ce qui régit le match. Il faut que la finale se déroule dans un pays neutre», a-t-il le joueur, qui avait créé une polémique en mars 2021 en déclarant son soutien au président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, dans la course pour l’élection des membres du Conseil de la Fédération internationale (FIFA), alors que le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa était également candidat. «Nous devons arrêter les scandales (…) devenus monnaie courante dans les stades africains», a-t-il conclu.

La prise de position d’Abdeslam Ouaddou intervient malgré le fait que le Maroc était le seul pays à avoir présenté une candidature pour accueillir le match, après le retrait du Sénégal.

Il y a quelques jours, la CAF a tranché concernant la polémique créée par Al Ahly et la Fédération égyptienne de football, qui a suivi l’annonce de la tenue de la finale de la Ligue des champions, le 30 mai, au complexe sportif Mohammed V à Casablanca. L’instance a assuré que «le processus de sélection du pays hôte de la finale de la Ligue des champions africaine se fait de manière claire et transparente», rappelant qu’avoir envoyé des messages à ses membres, seuls le Maroc et le Sénégal se sont proposés, avant le retrait de ce dernier.