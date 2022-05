Migration irrégulière : Deux morts et 11 disparus dans un naufrage au large de Tan-Tan

La militante de l'organisation non gouvernementale de défense des droits des migrants, Camenado Fronteras, Helena Maleno, a indiqué, dimanche soir, que la Marine royale marocaine a réussi à secourir un bateau ayant quitté Tan-Tan il y a quelques jours. L’embarcation transportait à son bord à son bord 59 migrants, dont 14 femmes et six enfants, et se dirigeait vers les Iles Canaries.

Sur sa page Facebook, elle a expliqué que 46 personnes, dont 10 femmes et deux enfants, ont été sauvés. Les autorités ont également repêché deux corps, alors que 11 personnes sont toujours portées disparues, ajoute la militante qui a présenté ses condoléances aux familles de ces migrants.

Dimanche dernier, la militante a indiqué que 44 personnes ont perdu la vie au large de Boujdour après le naufrage de leur embarcation lors d’une tentative d’immigration irrégulière. Elle a ajouté que les corps de 16 personnes ont été repêchés et emmenés à la morgue par les autorités marocaines. Selon Camenado Fronteras, 12 survivants ont pu être secourus par les autorités marocaines qui les ont placés en détention.