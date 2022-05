Tanger : Clôture de la 87e Régate statutaire de voiliers

Mohamed Daddach, Yahya Benouaddane et Baalaoui Qossay ont remporté les challenges de la 87e régate statutaire de voiliers, organisée du 13 au 15 mai à Tanger, à l'initiative du Royal Yachting Club de Tanger (RYCT).

Dans la classe «Optimist», la première place de cette régate est ainsi revenue à Mohamed Daddach du Royal Yatch Club de M'diq (RYCM), suivi de Meski Ahmed du Club nautique de la marine royale (CNMR) de Casablanca et de Yassin Mehdi du RYCM.

Concernant la classe «ILCA 6», Baalaoui Qossay du CNMR s'est adjugé la première place de cette compétition, suivi de Nassereddine Youness du même club nautique de Casablanca et de Omar Dadach du RYCM, alors que les trois premières places dans la classe «ILCA 7» ont est réservées, respectivement, à Yahya Benouaddane du Yachting club d'Agadir (YCA), Machrouhi Said de l'Association sportive Yacht club du Maroc (ASYCM) et Moufid Soufian du CNMR de Casablanca.

Cette importante compétition, organisée sous l'égide de la Fédération royale marocaine de Yachting à voile, a connu la participation de jeunes régatiers dans les séries Optimist, ILCA 6 et ILCA 7. Environ 120 jeunes compétiteurs, toutes catégories confondues, ont rivalisé trois jours durant sur la baie tangéroise.

Outre le club organisateur, ont pris part à cet événement nautique, placé sous l'emblème «Les skippers du Détroit», une panoplie d'équipes marocaines représentant le gotha national de cette discipline. Il s’agit du Yacht Club de Rabat, le club Cap loisir de Rabat, le club nautique de la plage de Rabat, le CNMR de Casablanca, le yacht club de Mohammedia, le YCA, le RYCM, l'Association DALIA des sports nautiques et du RYCT.

Le président du RYCT, Ahmed Bennani, a souligné que cette manifestation sportive nationale vise à contribuer au développement des sports nautiques et à leur promotion auprès des générations montantes, ainsi qu'à instaurer une atmosphère de compétition entre les clubs nationaux, et à promouvoir les activités touristiques et économiques dans la ville du Détroit.