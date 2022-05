Maroc : L'ONDA table sur un taux de récupération de 75% du trafic aérien

L’Office national des aéroports (ONDA) table sur un taux de récupération de 75% pour 2022, par rapport à 2019, a indiqué le ministère du Transport et de la logistique. Au début de l’année 2022, l’office a enregistré une amélioration du trafic aérien sur l’ensemble des aéroports du Royaume, souligne le ministère dimanche dans un communiqué. Celui-ci a été rendu public à l'issue de la réunion du Conseil d'Administration de l'ONDA, présidée, le 13 mai à Rabat, par le ministre du Transport et de la logistique Mohammed Abdeljalil, avec à l'ordre du jour l’arrêté des comptes au titre de l’année 2021, l’examen des indicateurs d’activité à fin avril 2022 et différents autres sujets.

Le ministère précise que 3,2 millions de passagers ont été accueillis durant la période allant du 7 février au 30 avril 2022, ce qui représente 64% du trafic aérien enregistré durant la même période de l’année 2019. De même, le bilan de l’ONDA, arrêté au 31 décembre 2021, a enregistré un trafic de 9,94 millions de passagers, soit une hausse de 39% par rapport à 2020 et une diminution de 60% par rapport à 2019.

Le fret aérien a également enregistré une reprise, atteignant 70 000 tonnes, soit une hausse de 14% par rapport à 2020 et une baisse de 27% par rapport à 2019, fait savoir la même source, ajoutant que le trafic des avions a enregistré, quant à lui, une évolution d’environ 42% par rapport à 2020 et une baisse de 51% par rapport à 2019. Et de relever que le bilan financier 2021 de l’Office traduit l’impact de la crise sanitaire sur son activité, dont le chiffre d’affaires a atteint 2,1 MMDH (+34% par rapport à 2020 et -50% par rapport à 2019).

Les charges d’exploitation ont enregistré 1,8 Md DH soit une évolution de 0,5% par rapport à 2020, et une diminution de 7% par rapport à 2019. Quant au résultat net, l’Office a enregistré un déficit d’un milliard de dirhams, souligne-t-on.

L’année 2021 a été marquée par l’ouverture du nouveau terminal de l’aéroport Nador El Aroui, qui a porté sa capacité à 2 millions de passagers par an. Elle a également connu la mise en service du nouveau terminal de l’aéroport Mohammed V, dédié aux vols intérieurs, la poursuite des travaux de l’aéroport de Rabat-Salé, ainsi que d’autres projets, poursuit le communiqué.