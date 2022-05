Coupe Mohammed VI de karaté : Le Marocain Abdelaali Jina remporte la médaille d'or

Le Marocain Abdelaali Jina a remporté, dimanche, la médaille d'or en kumité (moins 60 kg), dans le cadre de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, organisée à Rabat. Jina est monté sur la plus haute marche du podium en battant en finale l'Egyptien Mohamed Salah Mohamed (7-5).

Le karatéka marocain était mené au score 4-5 avant d'inscrire un ippon et de l'emporter finalement 7-5. «Cette victoire est le fruit d'un travail de longue haleine et de beaucoup de détermination et d'ambition», a-t-il déclaré à la MAP, à l'issue de ce combat.

«La Fédération royale marocaine de karaté et disciplines associées a réuni toutes les conditions nécessaires pour une bonne participation à cette coupe. Cette médaille d'or m'incitera à signer de meilleurs résultats dans l'avenir», a-t-il poursuivi.

A rappler que la Marocaine Nisrine Brouk a remporté, dimanche, la médaille d'argent en kumité (moins 68 kg), après s'être inclinée en finale face à la la Suissesse Elena Quirici (0-5). En demi-finale, l'athlète marocaine a éliminé samedi la Kazakhe Irina Zaretska (4-3).