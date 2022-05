Coupe Mohammed VI de karaté : Fatima-Zahra Chajai et Nabil Ech-chaabi médaillés de bronze

La Marocaine Fatima-Zahra Chajai a remporté, dimanche, la médaille de bronze en kumité (moins 61 kg), dans le cadre de la Coupe internationale Mohammed VI de karaté, organisée à Rabat. Chajai a battu en match pour la troisième place l’Équatorienne Jacqueline Factos (1-0). En demi-finale, l'athlète marocaine a perdu face à l'Italienne Aurora Graziosi (2-0).

Dans une déclaration à la MAP, Fatima-Zahra Chajai a indiqué que cette consécration vient couronner un long travail et des entrainements intenses, qui ont débuté depuis plusieurs semaines à l'institut national de karaté à Rabat. «La tenue de cette compétition à Rabat et la présence du public m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même» a-t-elle dit, soulignant sa détermination à monter sur la plus haute marche des podiums des prochains rendez-vous internationaux.

De son côté, le Marocain Said Oubaya, engagé chez les moins 67 kg, a échoué à remporter le bronze en s'inclinant face à l'Italien Gianluca De Vivo (2-3).

Pour sa part, le Marocain Nabil Ech-chaabi a décroché la médaille de bronze en kumité (moins 84 kg). Le karatéka marocain, qui avait difficilement perdu en demis devant l'autre égyptien Youssef Badawy (4-5), s'est imposé face à l'Egyptien Mohamed Ramadan (5-0).