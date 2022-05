Sultana Khaya empêche le CNDH d’examiner une Américaine «en grève de la faim»

Sultana Khaya a refusé de recevoir des membres du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), venue s’enquérir de l’état de santé d’une activiste américano-britannique qui dit observer une grève de la faim, depuis le 4 mai, dans la maison de la militante sahraouie à Boujdour. Lors de cette visite, effectuée dans ce vendredi après-midi, un médecin a accompagné la délégation de la section régionale Laayoune Sakia El Hamra du CNDH.

Mme. Khaya s’est contentée de les informer brièvement que Ruth McDonough, 35 ans, une ancienne enseignante, se porte bien. Tim Pluta, un médecin et ancien soldat, portant la nationalité irlando-américaine, et qui se trouve lui aussi dans la maison de Sultana, a transmis le même message rassurant. Pour rappel, un média proche du Polisario avait annoncé que M. Pluta observait aussi une grève de la faim, depuis le 4 mai, en signe de solidarité avec Sultana Khaya et sa famille.

Le domicile de l’étoile montante de l’activisme sahraoui dans la région a déjà accueilli, en mars dernier, une délégation de militants américains des droits de l’Homme. Depuis l’action de la militante pro-Polisario est majoritairement destinée à l’opinion publique aux Etats-Unis. Une opération relayée par certains médias anglophones.

Pour rappel, Sultana a déjà refusé de recevoir une délégation du CNDH, venue l’écouter suite à des allégations de violations des droits de l'Homme dont elle serait victime.