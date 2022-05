Un Marocain devient premier lord-maire musulman du conseil municipal de Westminster

Le conseil municipal de Westminster a annoncé, cette semaine, l’élection de son premier lord-maire musulman et, par ailleurs, son plus jeune titulaire. Dans un communiqué, le conseil a expliqué que Hamza Taouzzale, qui est né et a grandi à Westminster, peut également prétendre être le seul titulaire d'origine noire, asiatique ou multiethnique à occuper le poste de «premier citoyen de la ville».

L’élu de 22 ans du quartier Queen's Park a été choisi après la victoire du Parti travailliste aux élections locales de la semaine dernière. Le conseil précise que le nouveau lord-maire a récemment terminé sa maîtrise en affaires internationales au King's College de Londres.

«C'est un véritable honneur, un privilège et une surprise totale. C'est un travail qui est au-dessus de la politique, vous devez donc garder le bureau en dehors des affaires quotidiennes du Conseil, sinon il perdra de son importance», a déclaré l’élu, qui est d’origine marocaine.

«Je veux sortir beaucoup plus dans la communauté, pour être plus visible dans les zones où le lord-maire n'est pas normalement vu. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est ou fait le lord-maire et je veux vraiment changer cela au cours de mon mandat.» Hamza Taouzzale

Le conseil municipal de Westminster précise que le nouveau Lord-maire n’a découvert qu'il était nominé pour le poste que samedi 8 mai et n'a donc pas encore décidé quelle sera sa principale œuvre de bienfaisance. «Mais il tient à aider les associations caritatives locales pour les jeunes», ajoute-t-on.

Hamza Taouzzale, qui est un Londonien d'origine marocaine, a déclaré aussi que cette nomination est le point culminant d'une carrière qui a débuté il y a à peine six ans, lorsqu'il est devenu député de la jeunesse. Après un an, il a rejoint le Parti travailliste et a travaillé dur pour être sélectionné comme candidat à Queen's Park en remplacement de l'échevin Barrie Taylor. Il a été élu conseiller municipal de Westminster en 2018, devenant ainsi son plus jeune membre.