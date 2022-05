Escrime : Une médaille d'argent pour le Maroc grâce à Houssam Elkord

Le Franco-marocain Houssam Elkord s’est adjugé, vendredi, la médaille d'argent, lors de Coupe du monde d’Heidenheim (Allemagne). Premier épéiste marocain à atteindre la finale d'une coupe du monde, il s’est incliné en finale devant le Français Romain Cannone, 25 ans (15-11). Celui-ci, retrouvera ainsi sa place de numéro 1, écrit Le Parisien.

Sur sa page Facebook, le Comité national olympique marocain (CNOM) a présenté ses félicitations au champion ayant représenté le Maroc. «Félicitations au champion Houssam Elkord qui vient de remporter la médaille d'argent à la Coupe du monde d'Heidenheim en Allemagne [en devenant le] premier épéiste marocain à atteindre la finale d'une coupe du monde», a indiqué le comité.

Houssam Elkord était licencié au Levalllois SC et a longtemps tiré pour la France avant de porter le maillot national. Né le 23 février 1993, il est classé 17ème (Juillet 2021) et à la première place en Afrique. L’épéiste a aussi déjà raflé la médaille d’Or du Championnat d’Afrique à Bamako en 2019 ainsi que la médaille de Bronze des Jeux méditerranéens à Tarragone, un an auparavant.