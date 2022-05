L'Espagne réitère la relance de la douane commerciale de Melilla et l’installation d’une à Ceuta

Le ministre espagnol des Affaires étrangères réaffirme la réouverture de la douane commerciale de Melilla, fermée depuis août 2018 par le Maroc. José Manuel Albares l'a réitérée, vendredi 13 mai à Madrid, à l’occasion d’un point de presse animé avec son homologue irlandais, Simon Coveney. Le chef de la diplomatie a annoncé l’ouverture, pour la première fois à Ceuta, d’une douane commerciale avec le Maroc, sans annoncer une date pour le lancement des deux installations.

Au terme de ses entretiens du 10 mai à Marrakech avec Nasser Bourita, le chef de la diplomatie ibérique a révélé, dans une allocution, la réalisation d'«avancées» dans les négociations pour l’ouverture des douanes à Ceuta et Melilla afin de faciliter «le passage des personnes et des biens, comme précise la Déclaration conjointe du 7 avril». Ce processus sera mené «en concertation avec les autorités marocaines, conformément à la dite Déclaration», a précisé Albares.

L'accord, publié suite aux entretiens entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez, a mis l’accent sur «la pleine normalisation de la circulation des personnes et des marchandises», annonçant que celle-ci «sera rétablie de façon ordonnée, y compris des dispositifs appropriés de contrôle douanier et des personnes au niveau terrestre et maritime».

A rappeler que les frontières de Ceuta et Melilla avec le Maroc rouvriront, graduellement, à partir du 17 mai.