Maroc-Russie : Le commerce en hausse de 50% en janvier et février

Le commerce entre la Russie et le Maroc a enregistré une hausse de 50%, en janvier et février 2022, par rapport à l’année dernière. «Le Royaume du Maroc reste le troisième partenaire commercial de la Fédération de Russie parmi les pays du continent africain après l'Egypte et l'Algérie», se félicite Artem Tsinamdzgvrishvili, représentant commercial à l’ambassade russe à Rabat, dans des déclarations à l’agence de presse russe TASS.

«Les exportations de la Russie vers le Maroc continuent d'afficher une dynamique positive, avec une croissance de 53% enregistrée en janvier et février, principalement en raison d'une augmentation des approvisionnements en produits russes à base de viande, d'ammoniac, de charbon, ainsi qu'au début des livraisons de semi-produits russes à partir de fer ou d'acier non allié», a-t-il précisé.

Les importations en provenance du Maroc ont également augmenté de 36%, particulièrement grâce à la hausse de 52% des exportations des agrumes marocains.

«Le Maroc est l'un des principaux importateurs mondiaux de blé. Compte tenu de la faible récolte du royaume au cours de la saison en cours, je suis convaincu que les céréales russes seront très demandées», a ajouté le diplomate. Et de rappeler que «les livraisons de céréales russes au royaume se sont élevées à 75 millions de dollars (M$) en 2017, 103 en 2018, 102 en 2019, 94 en 2020 et 49 M$ en 2021».

Le Maroc n’a pas rejoint les pays occidentaux ayant décrété des sanctions politiques et économiques contre la Russie, en représailles de son invasion de l'Ukraine.