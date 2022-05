NARSA lance un nouveau bouquet d'e-services pour les professionnels et le grand public

L'Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a dévoilé, ce vendredi à Rabat, son nouveau bouquet de services digitaux destinés aux professionnels et au grand public. Ce bouquet d'e-services, qui a été présenté par le directeur de la NARSA, Benacer Boulaajoul, vise à renforcer son interaction et sa communication avec le grand public et à moderniser son système de services de communication, en développant et diffusant la web TV «NARSA TV» offrant aux usagers d'accéder et de bénéficier d'un contenu digital diversifié et renouvelable.

Ces e-services destinés aux usagers professionnels ont été lancés à travers deux portails numériques. Il s'agit du portail tajdid-hadira.narsa.gov.ma, pour la gestion du programme de renouvellement et de la casse destiné aux entreprises de transport routier pour les tiers d'un budget de 250 millions de dirhams, et du portail tasrih-saeq.narsa.gov.ma, relatif à la déclaration préalable du conducteur de véhicule ou de la personne ayant la responsabilité civile, destiné aux administrations, aux établissements publics, aux collectivités territoriales, aux agences de location de voitures, aux entreprises privées et à toute personne morale disposant d'un parc de véhicules utilisés par un groupe de chauffeurs.

Dans ce cadre, la NARSA a signé plusieurs conventions de partenariat, dont quatre relatives à la déclaration préalable des conducteurs des véhicules conclues avec le ministère du Transport et de la logistique, le ministère de l’Équipement et de l’eau, le Conseil provincial de Salé et la société de transport urbain Alsa Maroc.

Une autre convention relative au traitement dématérialisé des demandes de la prime de renouvellement et de la prime à la casse des véhicules concernés par le programme de renouvellement du parc de transport routier a été signé avec le Groupement du poids lourd et de la carrosserie (GPLC).

Une sixième et dernière convention portant sur l'exploitation d'un site de démolition des véhicules concernés par le programme de renouvellement du parc de transport routier a été signé avec quatre sociétés de démolisseurs/casseurs de véhicules.