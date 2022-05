France : Sept policiers de la BAC nuit de Nancy condamnés pour harcèlement et injures racistes

Le verdict est tombé, ce vendredi, pour les 10 policiers de la «meute» de la brigade anticriminalité (BAC) nuit de Nancy qui étaient poursuivis pour harcèlement et injures racistes. Sept des policiers ont été condamnés à des peines de prison avec sursis, d'amendes et d'interdictions d’exercer, tandis que les 3 autres ont été relaxés, rapporte France Info.

Les fonctionnaires condamnés écopent de peine de 6 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour le «harcèlement moral» de quatre ex-collègues qu’ils voulaient voir quitter le service. Aussi, quatre des policiers ont été condamnés à des amendes atteignant jusqu’à 2 000 euros pour «injures racistes». En plus de cela, le policier qui avait été décrit comme le «gourou» a été interdit d’exercer le métier de policier de manière définitive par la justice et ne pourra pas retrouver son uniforme, rapporte-t-on. Pour un des condamnés, cette peine d’interdiction a été prononcée pour 5 ans, tandis que 2 policiers ont été condamnés pour 2 ans et les 3 autres pour une durée de 1 an.

Pour rappel, le procureur de la République n’avait requis d’interdiction d’exercer que pour 4 des policiers, outre des peines de sursis pouvant atteindre 18 mois dans cette affaire de «harcèlement collectif» de policiers qui ne voulaient «ni bougnoule ni gonzesse», comme le déclarait le meneur.

«La justice est passée et le message est clair : le racisme n'a pas sa place dans la police, le harcèlement n'a pas sa place dans l'administration et dans les relations de travail», a salué l'avocat des 4 parties civiles, Me Frédéric Berna. «Les peines sont justes. Il n'est pas tolérable que des éléments racistes et déviants prennent la main sur un service de police, (...) il n'est pas question que la République se laisse vampiriser par des flics ripoux», a-t-il ajouté.