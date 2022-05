La top model néerlando-maroco-égyptienne Imaan Hammam pose pour Versace et Fendi

Les deux maisons de couture Versace et Fendi ont annoncé cette semaine une nouvelle collaboration. Celle-ci prendra la forme de plusieurs événements mondiaux et de pop-ups à Dubaï, Los Angeles, Paris et Tokyo. Baptisée «Fendace», elle fait l’objet d’une campagne publicitaire à grande échelle, qui a été photographiée par Steven Meisel. Dans cette campagne, plusieurs modèles de renommée internationale ont été conviées, dont la top model néerlando-maroco-égyptienne Imaan Hammam, selon Marokko-Deutschland.

Des clips vidéo ont ainsi mis en vedette Imaan Hammam aux côtés des top model soudanaises Adut Akech et Anok Yai, l'Éthiopienne Amar Akway, la Polonaise Anja Rubik et la Chinoise Lina Zhang. «C'est plus un échange qu'une collaboration et, plus important encore, c'est fait par amitié. C'est la beauté d'être ensemble après des moments séparés et une célébration des femmes qui m'a tant inspiré», a déclaré Kim Jones, directrice artistique de Fendi Couture et Womenswear, dans un communiqué de presse.

Pour sa part, Donatella Versace, directrice de la création de Versace, a expliqué que cette «campagne reflète le même sentiment d'amitié et d'énergie» que les deux entités avaient lors de la conception de la collection. «Kim est une designer visionnaire et une innovatrice. Pour moi, Fendace sera toujours synonyme d'amour», a-t-elle déclaré.

Née le 5 octobre 1996 à Amsterdam d’un père égyptien et d’une mère marocaine, Imaan Hammam a été découverte par une agence de mannequins à Amsterdam en 2010. Elle a déjà fait la couverture de plusieurs magazines, dont les éditions France, Italie, Royaume-Uni et États-Unis de Vogue.