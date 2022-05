Maroc : Condoléances du Roi Mohammed VI suite au décès du Président des Émirats arabes unis

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, vice-président de l'État des Émirats arabes unis, Président du Conseil des ministres, Gouverneur de Dubaï, suite au décès de son frère Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, Président des Émirats arabes unis.

Dans ce message, le souverain affirme avoir appris avec une profonde affliction et une grande émotion la nouvelle du décès de Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, que Dieu l’entoure de Sa sainte miséricorde et l’accueille dans Son vaste paradis parmi les prophètes, les martyrs et les vertueux.

Le Roi s’est aussi remémoré les liens profonds d’affection sincère, d’estime mutuelle et d'entente continue qui liaient le souverain au défunt et que ce dernier portait envers le Maroc, ainsi que son grand souci pour la consolidation et le développement des relations exceptionnelles et distinguées liant les deux pays frères.

En ce moment difficile, le Roi a exprimé sa grande estime pour les grandes réalisations accomplies par le défunt en faveur des Émirats arabes unis, en poursuivant l’œuvre de son regretté père, Cheikh Zayed Al Nahyane, et en veillant à sa modernisation et au développement des capacités économiques et politiques du pays.

En cette douloureuse circonstance, le Roi exprime à Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, vice-président de l’État des Émirats arabes unis, président du Conseil des ministres, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, implorant le Tout-Puissant de lui accorder patience et réconfort, et d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde et de le rétribuer amplement pour les services rendus à sa patrie et à la Oumma arabe et islamique.