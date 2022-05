Un Franco-marocain à l’origine de NamX, la voiture qui roule à l’hydrogène vert

L’entreprise française NamX a présenté, cette semaine dans la commune italienne Cambiano, le prototype d’une voiture roulant à l’hydrogène. Co-désignée par Pininfarina, NamX se présente comme un SUV à hydrogène alimenté par des capsules amovibles. Le prototype a été présenté, mercredi, lors d’une conférence de presse, au siège de la maison de design italienne Pininfarina, designer historique de plusieurs marques comme Ferrari ou encore Peugeot.

Une fois produit, ce SUV sera «la première voiture au monde propulsée par un système de réservoir amovible breveté qui promet de révolutionner l'expérience de la mobilité propre et de rendre le carburant hydrogène largement disponible», indique NamX dans un communiqué. Celui-ci rappelle que le véhicule «s'inscrit dans un projet industriel et technologique d'envergure dont l'ambition est de concilier mobilité humaine et préservation de l'environnement grâce à l'hydrogène vert».

«Le fils d’ouvrier marocain qui crée sa marque automobile»

Derrière cette marque aux ambitions vertes, un Franco-marocain et toute une histoire du fils d’un ouvrier ayant travaillé au sein de l’usine Renault de Flins pendant plus de 35 ans. «C’est donc l’histoire du fils d’ouvrier marocain qui crée une nouvelle marque automobile», nous confie ce vendredi Faouzi Annajah, l’entrepreneur franco-marocain qui a fondé NamX. «Etant Franco-marocain né de parents marocains, il s’agit d’une fierté pour nous et une ambition pour le continent, qui permet d’apporter notre pierre à l’édifice», ajoute-t-il.

Entrepreneur depuis 7 ans et disposant de différentes startups à Paris, le Franco-marocain a déjà travaillé chez le constructeur automobile allemand Volkswagen et a été «formé dans l’automobile». «C’est une passion depuis mon jeune âge mais j’en ai aussi fait mon métier», explique Faouzi Annajah.

«NamX est un produit né il y a cinq ans qui consiste en la création d’une nouvelle marque automobile premium totalement green. Nous avons fait la première mondiale chez Pininfarina, qui est notre partenaire de design. La présentation de ce prototype nous a permis d’exposer aussi notre vision», nous déclare-t-il. La société française assure disposer «des plus grands partenaires industriels et techniques mondiaux autour du projet pour une livraison fin 2025». «Nous ambitionnons de créer des usines de production. Ce projet est entre l’Europe et l’Afrique et notamment entre l’Europe et le Maroc», détaille Faouzi Annajah.

«C’est incroyable. Il y a cinq ans, tout a commencé juste d’un rêve de créer une marque automobile premium entre l’Europe et l’Afrique. Créer une industrie nouvelle au Maroc était également un rêve. Je pense qu’aujourd’hui, il est nécessaire de développer une industrie technologique de qualité, proposant des emplois en masse pour les futures générations.» Faouzi Annajah

Un SUV à pile à combustible utilisant de l’hydrogène vert

L’entrepreneur franco-marocain explique qu’il s’agit d’une «voiture qui présente un moteur électrique». «Mais au lieu des batteries, elle dispose d’une pile à combustible qui produit elle-même son électricité», ajoute-t-il. Pour lui, le point le plus important reste l’autonomie, étant donné que NamX profite de «l’avantage de l’hydrogène par rapport à l’électrique en proposant une autonomie de «800 kilomètres pour un temps de recharge de seulement 3 minutes».

«Aujourd’hui, d’autres marques s’orientent vers l’électrique et l’hybride mais l’hydrogène est la future génération d’énergie propre», assure-t-il en pointant la concurrence. «Lorsque nous créons des voitures avec des batteries, nous ne savons si l’énergie est propre ou pas. Notre ambition est de recourir à l’hydrogène vert, qui est produit grâce à l’énergie solaire ou éolienne. C’est donc une énergie propre sur l’ensemble de la chaîne», assure le jeune entrepreneur de 29 ans ayant grandi à Éragny (Val-d’Oise). Il souligne aussi qu’il s’agit d’un travail d’une «équipe complémentaire qui a su créer ce projet».

«Je suis entouré des plus grands partenaires, comme Pierre-Yves Geels, ancien directeur général d’AVL France, qui gère toute la partie technique et Alain Didoine, l’ancien directeur de la R&D chez Renault, qui gère la partie technologie liée à l’hydrogène. Il y a également le Franco-marocain Mustapha Mokass qui s’occupe de la partie énergie.» Faouzi Annajah

NamX est consciente du contexte géopolitique, l'importance stratégique de l'hydrogène «unanimement reconnue» et le renouvellement complet du parc automobile avec près de 1,5 milliard de véhicules particuliers à remplacer d'ici 2045 en Europe. SUV familial haut de gamme dont le prix variera entre 65 000 et 95 000 euros selon les options choisies à partir du T4 2025, il sera commercialisé en deux versions : une d'entrée de gamme à propulsion de 300 ch pour une vitesse de pointe régulée de 200 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes ainsi qu’une version GTH à quatre roues motrices de 550 ch pour une vitesse de pointe régulée de 250 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.

«Nous ambitionnons même de produire ce véhicule au Maroc. Mais c’est en cours d’études», assure Faouzi Annajah, qui promet «des annonces prochaines liées au Maroc» et des détails sur les aspects techniques de l’innovation de ce véhicule lors du prochain Salon de l’automobile de Paris (17 au 23 octobre 2022).