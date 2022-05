Football : L'international marocain Adil Ramzi entraînera l'équipe de réserve du PSV

Le club omnisports néerlandais PSV Eindhoven a choisi l’international marocain Adil Ramzi pour succéder à Ruud van Nistelrooij en tant qu'entraîneur du Jong PSV, l’équipe de réserve du club. Celle-ci évolue dans l’Eerste Divisie, la deuxième division de football aux Pays-Bas, selon la presse néerlandaise.

Adil Ramzi, déjà l'entraîneur adjoint cette saison, succèdera donc Ruud van Nistelrooij. L'ancien attaquant et ex-lion de l’Atlas passera aussi sa formation d'entraîneur de football professionnel plus tard ce mois-ci et pourra commencer comme entraîneur-chef de l'équipe U23 à partir de l'été, explique-t-on.

Le mois dernier, dans le cadre de sa formation, Adil Ramzi avait déjà encadré le groupe lors d'un match face au MVV Maastricht (2-2). Van Nistelrooij a ensuite pris du recul pour l'occasion. Peu de temps après le match, Ramzi a confirmé qu'il était en pourparlers avec le PSV au sujet d'une nomination en tant qu'entraîneur-chef de l’équipe de réserve, d’autant plus qu’il intervenait déjà auprès de l’équipe U17 du club néerlandais.

La presse spécialisée précise qu’Adil Ramzi sera le premier entraîneur du football d'origine maroco-néerlandaise du PSV. Un «honneur» qui compte beaucoup pour l’international marocain ayant récemment reçu la proposition de devenir entraîneur national de la sélection des moins de 20 ans au Maroc. Une proposition qu’il aurait déclinée, ajoute-t-on.

Né le 14 juillet 1977 à Marrakech, Adil Ramzi a été formé au Kawkab de Marrakech, avec lequel il a remporté la Coupe de la CAF en 1996. Après son départ en Europe, en 1998, l’international marocain, ayant porté le maillot national XX, a évolué au sein de plusieurs équipes avant d’atterrir au PSV. En 2009, le joueur est naturalisé Néerlandais et s'installe à Eindhoven. Il occupe, depuis décembre 2019, le poste d’entraîneur adjoint du PSV Eindhoven.