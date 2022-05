Spoliation immobilière : Sept arrestations à Nador pour soupçons de falsification

Les autorités de Nador ont arrêté, cette semaine, l'un des plus importants promoteurs immobiliers de la ville à Nador, dans le cadre d’enquêtes sur des dossiers de spoliation immobilière. Selon des sources médiatiques, cette arrestation porte à 7 le nombre de personnes interpellées pour faux et usage de faux destinés à faciliter la spoliation de biens immobiliers.

L'opinion publique de la ville suit le cours de ce dossier, d'autant plus que le promoteur immobilier arrêté est connu dans la ville pour ses projets immobiliers. Les enquêtes ont été déclenchées après que le ministère public a reçu des plaintes de citoyens dénonçant la spoliation de leurs biens immobiliers, notamment dans les zones urbaines.

Selon les mêmes sources, il s’agirait d’un réseau impliqué dans la spoliation immobilière ciblant des Marocains résidant à l'étranger et des personnes âgées, qui falsifierait des procurations et des cartes d'identité nationales. Elles ajoutent que parmi les plaintes parvenues aux autorités figue celle des héritiers d’une propriété agricole qui ont découvert qu'elle avait été vendue plus d'une fois, à leur insu.

Lors d’une visite à l’agence de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie, les héritiers auraient même identifié la personne au nom duquel la propriété a été inscrite à la suite de sa spoliation et qui aurait exprimé son désir de la restituer à ses propriétaires. Toutefois, le ministère public est intervenu pour lancer les enquêtes. Le dossier doit encore être transmis au Parquet, pour prendre une décision sur la suite à donner aux accusations, indique-t-on.

Le 10 mai, la section Nador de l’Association marocaine des droits humains (AMHD) a alerté sur cette affaire, dénonçant un retard constaté dans l’ouverture d’enquête sur l'un des dossiers. Dans un communiqué consulté par Yabiladi, l’ONG a plaidé pour une «enquête sérieuse et crédible avec toutes les personnes impliquées pour préserver les droits des victimes», dénonçant au passage les «menaces» ayant visé des activistes et des journalistes de la région pour ne pas médiatiser cette affaire.

Ce dossier de spoliation immobilière a également fait l’objet d’une question parlementaire de Mohammadi Touhtouh, adressé au ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit et qui avait dénoncé un phénomène «alarmant» mené par des «réseaux et des lobbies organisés qui surveilleraient les vides juridiques et les abus administratifs».