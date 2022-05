Elisabeth Moreno investie par LREM sur la 9e circonscription des Français de l’étranger

Fin du suspens sur la 9e circonscription des Français de l’étranger (Maghreb et Afrique de l’Ouest) et pour les prétendants à l’investiture de la majorité présidentielle Renaissance (anciennement La République en Marche), avec l’investiture officielle d’Elisabeth Moreno.

L’actuelle ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances briguera donc le siège de son prédécesseur, M'jid El Guerrab, condamné à 3 ans de prison et 2 ans d’inéligibilité pour l’agression de son opposant politique Boris Faure.

Investiture d’@1ElisaMoreno sur la 9e circo des Français de l’étranger pour LREM pic.twitter.com/y9rqVBS8C0 — Nicolas Arnulf - Conseiller à l’AFE (@rabat_2020) May 12, 2022

La 9e circonscription, investie par Mme Moreno, d’origines franco-cap-verdienne, était la dernière circonscription des Français de l’étranger libre d’une candidature Renaissance. Une polémique avait éclaté après les rumeurs du parachutage de Zineb El Rhazoui, démenties par Christophe Castaner.

Dirigeante d’entreprise, Elisabeth Moreno s’est engagée dans diverses associations tournées vers la diaspora cap-verdienne en France avant de rejoindre le gouvernement de Jean Castex le 6 juillet 2020. Elle a notamment exercé comme présidente pour l’Afrique d’Hewlett-Packard entre janvier 2019 et son entrée au gouvernement.