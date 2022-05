La CAF répond à Al-Ahly que «la finale au Stade Mohammed V s’impose à tous»,

Après la polémique qui a suivi l’annonce de la Confédération africaine de Football (CAF) sur la tenue de la finale de la Ligue des champions, le 30 mai, au complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le responsable des relations avec les médias, Luxolo September, déclaré à la chaîne égyptienne Al-Hayat : «Le processus de sélection du pays hôte de la finale de la Ligue des champions africaine se fait de manière claire et transparente, nous demandons aux pays de nous répondre, et c’est ce qui s’est passé en janvier.»

«L’Union africaine a envoyé un message à tous les 54 États membres, le Sénégal et le Maroc se sont proposés pour accueillir la finale, et il n’y avait que deux candidats. L’un d’eux s’est retiré et il n'y avait plus qu'un seul pays candidat.»