L’Institut français du Maroc présente sa saison «Autour du livre»

La conseillère de coopération et d’action culturelle et directrice générale de l’Institut français du Maroc, Clélia Chevrier Kolačko, a présenté l’action de l’Institut autour du livre. / DR

L’Institut français du Maroc (IFM) sera présent dans pas moins de trois évènements autour du livre dans les semaines à venir, indique ce jeudi, Clélia Chevrier Kolačko, conseillère de coopération et d’action culturelle et directrice générale de l’Institut français du Maroc. La politique du livre a toujours été un pilier de l’action culturelle de la France à l’étranger, souligne-t-elle, car elle est au carrefour d’enjeux majeurs pour la culture, l’éducation, la francophonie, le débat d’idées ou encore la recherche.

Ainsi, après deux années de repos forcés par la pandémie de Covid-19, le Printemps du Livre et des Arts de Tanger fait son grand retour du 19 au 21 mai, pour une 24e édition sous le signe «Littérature et musique». À ses côtés, d’autres programmes conséquents ont été mis en place par l’Institut pour promouvoir le livre, ses professionnels, et sensibiliser les jeunes.

La Cigogne Volubile et le pavillon France au SIEL de Rabat

L’Institut présente ainsi la 11e édition de La Cigogne Volubile, le printemps des livres jeunesse du Maroc, organisé du 16 au 21 mai dans les 12 Instituts français à travers le Maroc. L’évènement, qui se destine à donner le gout de la lecture aux plus jeunes, consacre cette édition au thème «Égalité filles – garçons», avec comme ambition de soulever les questions du genre, des stéréotypes, du sexisme et de la mixité.

Plus d’une trentaine d’auteurs jeunesse et d’illustrateurs seront réunis dans le festival pour aller à la rencontre du jeune public et leur partager leur goût du livre et de la lecture au service d’engagements forts comme la lutte contre les inégalités et les stéréotypes de genre. Le public pourra également participer à des ateliers et activités ludiques autour de la littérature, ou encore se rendre à des spectacles ou des projections avec un programme unique à chacun des 12 Instituts français du Maroc.

De plus, en partenariat avec le ministère marocain de la Culture, de la jeunesse et de la communication, l’IFM renouvelle sa participation au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Rabat du 2 au 12 juin, tenu dans le cadre particulier de la désignation de «Rabat, capitale culturelle de l’Afrique 2022».

Pour accompagner cette désignation, le pavillon France tiendra sa programmation sous le thème «Afrique(s) en devenir» pour participer à son tour la promotion de la littérature africaine. Ainsi, en partenariat avec le ministère de la Culture, la Fondation Hiba et le CCME, une vingtaine d’auteurs et d’intellectuels ont été conviés au pavillon France pour des rencontres avec le public. Il s’agit notamment de Rokhaya Diallo, Abdellatif Laâbi, Abdellah Taïa, Mbareck Ould Beyrouk, Mohamed Hmoudane ou Hajar Azell.

Plusieurs auteurs seront aussi en tournée dans tout le Maroc avec des programmations locales faisant écho du SIEL, comme «le temps d’une Qassida» à Casablanca les 8, 9, 11 et 12 juin avec Abdellatif Laâbi, Soukaina Habiballah, Mathias Enard, Maram al-Masri et Yassin Adnan. Aussi, près d’une dizaine de professionnels français seront présents pour tenir des rencontres professionnelles et une masterclass, organisées en partenariat avec l’Institut français de Paris, le Bureau international de l’édition française et la région Occitanie. On y retrouvera entre autre Françoise Nyssen, ancienne ministre de la Culture et directrice des éditions Actes Sud.

Le pavillon France dédiera par ailleurs la moitié de son espace à des éditeurs indépendants venus du Maroc, mais aussi d’Algérie et de Tunisie, afin d’accompagner ces professionnels du livre et donner de la visibilité à la francophonie. L’autre espace physique se fera vitrine des actions de l’Institut français du Maroc et de son engagement dans la promotion de la lecture publique, de la langue française et de l’accessibilité à la lecture pour tous.

L’engagement quotidien de l’Institut français du Maroc

Cet engagement pour la promotion de la lecture, l’Institut français le mène au quotidien. Pour comprendre la place que prend le livre dans l’action de l’Institut, il faut rappeler que le tiers de son budget culture y est dédié, souligne Mme Chevrier Kolačko. L’IFM œuvre de différentes manières pour s’assurer que le livre, comme vecteur de culture et d’ouverture, trouve sa place. Pour ce faire, l’Institut a soutenu tout le long de la pandémie les professionnels du secteur, notamment les librairies et les éditeurs. En un an, une quarantaine d’acteurs ont été accompagnés par l’IF, indique Mme Chevrier Kolačko, soulignant que trois librairies indépendantes ont reçu chacune 100 000 dirhams pour amortir en partie les pertes provoquées par la pandémie.

Au-delà de ces aides conjoncturelles, des masterclass sont organisées régulièrement et des actions sont menées pour accompagner les professionnels du livre, avec notamment le Programme d'aide à la publication au profit d’éditeurs marocains, ou encore le développement du site internet Maisondulivre.ma. Cet espace, dédié à tous les acteurs de la filière du livre francophone au Maroc et à ses traductions vers la langue arabe, permet de donner de la visibilité aux publications marocaines, aux événements littéraires et aux acteurs de la filière. Pas moins de 40 acteurs de la chaîne du livre au Maroc ont par ailleurs bénéficié du soutien de l’IFM avec son programme LIVRE lancé en 2021.

Pour promouvoir la lecture publique, les 12 bibliothèques du réseau de l'IFM sont épaulées par le dispositif «BiblioTobiss», qui sillonne le Maroc pour apporter la lecture et la culture à tous. Près de 10 000 personnes ont déjà profité de cette médiathèque mobile dont les équipes sont à l’œuvre pour y introduire, en plus du français et de l’arabe, la langue amazighe.