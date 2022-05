France : M'jid El Guerrab condamné à 3 ans de prison pour l’agression de Boris Faure

Le député sortant de la 9e circonscription des Français de l’étranger, M'jid El Guerrab a été condamné ce jeudi 12 mai, à trois ans de prison dont deux avec sursis. Siégeant au groupe Agir après son départ de La République en marche (LREM), l’élu écope également deux ans d'inéligibilité, pour avoir frappé à coup de casque de moto un adversaire politique, l'ancien socialiste Boris Faure.

«Mon agresseur est reconnu coupable pleinement. Trois ans de prison dont deux avec sursis et 2 ans d'inéligibilité», a annoncé Boris Faure sur son compte Twitter. «La justice a sanctionné sans trembler la violence en politique. Les citoyens aux législatives doivent maintenant sanctionner les indignes. Partout et sans délai», a-t-il ajouté.

Contacté par Yabiladi ce jeudi, M'jid El Guerrab a refusé de commenter. S’il fait appel, le Franco-marocain pourra se présenter aux élections pour un deuxième mandat. Toutefois, sa campagne risque d'être plombée par ce jugement à un mois seulement du scrutin. La majorité présidentielle se retrouve sans candidat pour la 9e circonscription des Français à l'étranger. LREM avait annoncée l'investiture de la Franco-marocaine Zineb El Rhazoui avant de rétropédaler en raison des propos de la polémiste en direction du Roi du Maroc et ses accointances avec des suprémacistes blancs. Les candidats franco-marocains Ahmed Edderaz, Rachida Kaaout et David Azoulay, ou encore le Franco-algérien Mohamed Azgag restent en course.

Coups de casque

En août 2017, alors député de la République en Marche (LREM) pour la 9e circonscription, M’jid El Guerrab avait porté des coups de casque à Boris Faure, premier secrétaire de la Fédération PS des Français à l’étranger, dans le cinquième arrondissement à Paris. Le Franco-marocain avait alors indiqué à la police avoir été «agressé et insulté par son adversaire» avec qui il entretient un contentieux politique. Touché au niveau de la tempe, sa victime avait été hospitalisée une première fois après l’incident puis une deuxième en septembre 2017.

En décembre 2019, le parquet de Paris avait requis le renvoi en correctionnelle du député ex-LREM, estimant dans son réquisitoire définitif, que l’élu des Français de l’étranger a été l’auteur de «violences avec arme par destination ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours».

Fin avril dernier, Boris Faure a annoncé la sortie d’un bouquin intitulé «Coups de casque» aux éditions VA, qui raconte «les 3 ans» qui ont précédé son agression et «les 5 ans qui l'ont suivie», décrivant «une histoire digne d'Abel et Caïn dans un temps de trahison».