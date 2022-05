La galerie A2 accueille l’exposition « Les Comics c’est chic »

La Galerie A2 consacre une exposition à l’art urbain et plus précisément à la bande dessinée, à partir du 17 mai 2022. «Les Comics, c’est chic» est la thématique qui rassemble les travaux de deux artistes peintres exposant pour la première fois au Maroc. Bruno Ruggi et Mourad Haouari rejoignent leurs deux visions de l’univers de la BD.

Désignée comme le «neuvième art», la BD demeure à ce jour un mode d’expression artistique encore accessible car son évolution se fait en dehors des canons académiques.

Bruno Ruggi est un artiste français passionné de dessin et de la peinture s’immerge dans l’univers des comics autant de Marvel, de Hugo Pratt que d’Hergé. Il contribue à ce mouvement illustratif en apportant son regard, détournant les messages de ces personnages mythiques du monde de la BD

«Beaucoup de personnes pensent encore que la BD n’est pas digne d’être exposée», explique l’artiste. Après 40 ans de carrière au sein de la compagnie aérienne Alitalia, dont six à la tête de la direction de l’antenne marocaine, il laisse à présent libre cours à son imagination et se présente comme «l’humble messager des grands auteurs de BD», dont il avoue aimer «leur côté faussement figuratif et leurs couleurs vives».

Mourad Haouari est un artiste marocain qui explore un processus de création fantasmagorique. Il puise autant dans des références à travers les figures de la Renaissance comme Caravaggio, Da Vinci, Michael Angelo mais aussi contemporaines comme Boris Vallejo, Frank Frazetta et Luis Royo. Ce mélange des influences conduit à une illustration dotée d’une touche réaliste classique. «J’y ajoute des ombres et des couleurs fortes pour montrer l'intensité des sujets, en utilisant la peinture à huile pour avoir une touche réaliste», explique le bédéiste.

Contribue aussi à cet événement le duo d'artiste : Ayoub El Moussili et Mohammed Jini, représentants du street art casablancais. Issus de l’univers du hip hop, leurs graffitis s’imposent sur les façades, des supports en cuir et en tissu.