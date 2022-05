Ligue des champions de la CAF : Le Wydad accueille le Petro Atlético

Conforté par sa large victoire sur le score de 3 buts à 1 face aux angolais du Petro Atlético en match aller de la demi-finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), le Wydad Casablanca entame le match retour, vendredi au Complexe sportif Mohammed V, pour sceller la qualification en finale devant ses supporters.

Après les finales de 1992, de 2017 et de 2019, les joueurs du Wydad sont animés par la volonté de disputer la finale le 30 mai sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V, en particulier après leur prestation en match aller, qui ne signifie pas la qualification selon l’entraîneur de l’équipe, Walid Regragui qui ambitionne de permettre au club de remporter son 3ème sacre dans cette compétition africaine. Au cours de cette compétition continentale, les Wydadis ont démontré qu’ils se sont bien préparés avec 7 victoires, un match nul et une seule défaite.

Malgré la victoire en match aller, tout relâchement peut coûter cher, une situation à laquelle Walid Regragui ne cesse d’attirer l’attention de ses joueurs, surtout que l’équipe angolaise n’a plus rien à perdre et va jouer le tout pour le tout.

Selon l’entraîneur du Petro Atlético, le Portugais Alexander Santos, son équipe va disputer chaque minute du match retour, estimant que dans le football tout le match peut basculer en cinq minutes. «Nous devons nous rendre à Casablanca avec l’objectif de créer la surprise», a-t-il indiqué dans des déclarations au site internet officiel de Petro Atlético, ajoutant que le Wydad est capable de marquer des buts même s’il ne crée pas beaucoup d’occasions.

Pour espérer une qualification, le Petro Atlético doit remporter le match retour au moins sur le score de 3 buts à 0, la seule option dont il dispose.

En contrepartie, le Wydad Casablanca est appelé à défendre son filet et limiter l’efficacité des joueurs de l’équipe adverse, qui selon Walid Regragui, n’a pas dit son dernier mot et contre laquelle il a fait appel à ses meilleurs éléments, à l’instar de Jalal Daoudi, de retour après une expulsion, et Réda Jaadi qui a récupéré d’une blessure.

Le Wydad Casablanca aspire à retrouver la finale pour tenter de décrocher un nouveau titre à la faveur des équipes marocaines qui souhaitent occuper une place de premier plan dans le football africain.