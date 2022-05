Le programme Nasmaa dresse son premier bilan

Lancé par le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille en coopération avec la Fondation Lalla Asmae pour enfants sourds, le programme «Nasmaa» d'implants cochléaires destiné aux enfants âgés de 5 ans ou moins, issus de familles défavorisées, avance dans la bonne direction, une année après son lancement, le 12 février 2021.

Les différents intervenants dans la mise en œuvre de ce projet ont salué, mercredi à Rabat, le bon déroulement de cette campagne, à l’occasion de la visite effectuée par la ministre de la Solidarité, Aouatif Hayar à la Fondation Lalla Asmae pour enfants sourds et au service ORL et chirurgie cervico-faciale de l'hôpital des spécialités, relevant du Centre hospitalier universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat.

Le programme, cible sur 2 ans, plus de 800 enfants sourds à l'échelon national, âgés de 5 ans ou moins, issus de familles défavorisées détentrices de la carte Ramed. Cette campagne, dont la contribution du ministère est de 10 millions de dirhams, a été mise en œuvre avec l'appui de plusieurs institutions publiques dont la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, l'Office chérifien des phosphates et l'Agence marocaine de presse.

Il s’inscrit dans le cadre du renforcement de la transversalité et la convergence des efforts de plusieurs intervenants pour promouvoir les droits des enfants en situation de handicap auditif au niveau du Royaume et pour soutenir leur intégration sociale, notamment en leur permettant de retrouver l’audition et la communication, de se scolariser et s’intégrer dans la société, et d’alléger pour les familles, les charges financières issues du processus d’implantation cochléaire et de rééducation auditive et orthophonique.

Les enfants remplissant les conditions requises peuvent s'inscrire auprès du centre d'orientation et d'assistance aux personnes en situation de handicap relevant de la délégation provinciale de l’Entraide nationale le plus proche ou auprès de la Fondation Lalla Asmae pour enfants sourds.

Le ministère de la Solidarité ambitionne, à présent, d'élargir le nombre de bénéficiaires, notamment grâce aux 500 millions de dirhams accordés par le gouvernement au profit des personnes en situation de handicap.