La Semaine du film allemand organisée du 13 au 17 mai à Rabat

Le Goethe-Institut Marokko a annoncé, cette semaine, l’organisation de la troisième Semaine du film allemand du 13 au 17 mai, à Rabat, après une première édition «réussie» à Casablanca et une deuxième à Tanger. Dans un communiqué, le Goethe-Institut Marokko promet une «sélection variée de longs-métrages allemands», qui sera proposée au Cinéma Renaissance.

Cinq longs-métrages allemands de différents genres primés en 2019 – 2020 seront présentés. Les films s'adressent à un public varié, jeune et moins jeune. Ils sont projetés en version originale allemande sous-titrée en français, poursuit le communiqué. Celui-ci ajoute que «de par leur diversité, ces films brossent un tableau complet d’une société allemande hétérogène».

Ainsi, «Le drame social "Benni" (2019), réalisé par Nora Fingscheidt, s'interroge sur le traitement des enfants qui remettent en question des structures sociales rigides. Le film de danse "Into the beat", réalisé par Stefan Westerwelle, raconte l'histoire d'une jeune ballerine, Katya, à l'avenir prestigieux tracé par son père et dont le destin est bouleversé lorsqu'elle découvre la danse urbaine/breakdance».

Le communiqué ajoute que «le conte urbain "Cleo" (2019), mis en scène par Erik Schmitt, entame un merveilleux voyage dans le temps à travers Berlin et dévoile un visage inconnu de la ville», alors que «Mehmet Akif Büyükatalay a réalisé le drame "Oray" (2019), qui raconte le dilemme entre sa propre foi, marquée par le conservatisme et l'amour pour une femme en Allemagne». Enfin, «dans "Quand Hitler s'empara du lapin rose" (2019), la réalisatrice Caroline Link raconte l'histoire d'une famille juive fuyant les nazis pour retrouver un chez-soi».

Pour le Goethe-Institut Marokko, La Semaine du film allemand «offre la possibilité d'un échange et d'un dialogue culturel avec la scène cinématographique allemande». «Les films seront projetés tous les soirs à 20h00. L'entrée est gratuite, mais les places sont limitées. Les billets gratuits sont à retirer à la billetterie», conclut-on.