La rencontre de lutte contre Daesh s’est transformée en plébiscite du plan marocain d’autonomie du Sahara

Le Maroc est le grand gagnant de la réunion ministérielle de la Coalition internationale contre Daesh, tenue le mercredi 11 mai à Marrakech. Le royaume a réussi a transformer cet événement, hautement médiatisé, en véritable tribune offerte à plusieurs Etats pour se prononcer publiquement -certains pour la première fois- en faveur du plan marocain d’autonomie au Sahara occidental.

Outre les Pays-Bas qui ont apporté, à cette occasion, leur soutien à la solution proposée depuis 2007 par le Maroc, la République de Chypre a emprunté la même voie. Une position exprimée, ce mercredi, par son ministre des Affaires étrangères, Ioannis Kasoulides, lors d’un point de presse animé conjointement avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Le Chypriote a qualifié la proposition marocaine de «solution de compromis pour le règlement de ce différend». Kasoulides a mis l’accent sur l’appui de son pays au principe du respect de l’intégrité territoriale des Etats et des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, rejetant fermement toutes les tentatives du séparatisme auxquelles fait face le Maroc, mais également Chypre. Au même titre que Rabat, Nicosie réclame la récupération d'une partie de l’archipel contrôlée par une «république» qui n’est reconnue que par la Turquie.

La Hongrie, la Serbie, la Roumanie et l’Espagne ont saisi l’occasion pour apporter, de nouveau, leurs appuis sans concession à l’initiative marocaine.mmmm

Silence à Alger et dans les camps de Tindouf

La réunion de la Coalition internationale contre Daesh a été l’occasion pour l’Arabie saoudite, Bahreïn et le Koweït de réitérer leur reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, dans des déclarations officielles signées par leurs ministres des Affaires étrangères. A la veille de la rencontre de Marrakech, l’Egypte a également défendu la souveraineté du royaume sur la province.

La Turquie n’a pas dérogé à la règle. «La Turquie soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale du Maroc frère», a précisé son chef de la diplomatie, Mevlüt Çavuşoğlu lors d’un point de presse animé à Marrakech avec Nasser Bourita. «La Turquie ne reconnaît pas le Polisario et soutient le processus de négociations mené, sous l'égide du Conseil de sécurité de l'ONU, entre le Maroc et l'Algérie», avait souligné, en juin 2013 à Rabat, Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre.

Face à cette vague de soutien à la proposition marocaine d'autonomie, l’Algérie observe, jusqu’à présent, un silence gêné. Même discrétion du Front Polisario. Iront-ils jusqu'à couoer leur relations diplomatiques avec les Pays-Bas, Chypre ou encore les pays ayant réitéré leur soutien ?

Pour rappel, suite à la nouvelle position du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en faveur du plan marocain d’autonomie publiée le 18 mars, Alger avait riposté en rappelant pour consultations son ambassadeur à Madrid. Le Polisario a écalement dit couper ses relations avec Madrid. Une radicalité qui avait surpris alors qu'Alger affirme ne pas être partie au conflit. Ni les Etats-Unis ayant reconnu la marocanité du Sahara, ni l'Allemagne qui soutient le plan d'autonomie, n'ont subi de mesures de rétorsion par Alger.