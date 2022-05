FICAM 2022 : Le réalisateur Ayumu Watanabe doublement primé

Pour sa toute première participation au Festival international du cinéma d’animation de Meknès (FICAM), le réalisateur japonais Ayumu Watanabe a conquis petits et grands. Son opus «La chance sourit à madame Nikuko» a reçu le Grand prix du public dans la catégorie long-métrage, ainsi que le Grand prix du public junior.

Après de longues interrogations sur la perception de son film par le public marocain, pendant le festival, le réalisateur a déclaré à Yabiladi être «joyeusement surpris», au point de ne pas avoir cru avoir été primé, à l’annonce des résultats.

«J’ai fait ce film avec l’espoir effectivement qu’il fasse sens chez les spectateurs et que le message les atteigne, qu’il soient petits ou grands. L’unanimité pour les Prix grand public et junior est le signe que le message est bien passé, je remercie de beau public et je suis très touché par cette belle reconnaissance», a-t-il indiqué à notre rédaction, après avoir reçu sa double distinction.

«Je pense que ces jeunes ont mûrement fait leurs choix, que j’ai essayé de ne pas influencer. J’ai plutôt encadré les lycéens participants pour leur donner les outils nécessaires et en faire de jeunes avertis capables de développer leurs propres sensibilités artistiques et capacités analytiques», a déclaré pour sa part Bouselham Daïf, dramaturge, metteur en scène, directeur artistique de Théâtre Chamate et encadrant des membres de jury junior de la catégorie long-métrage au FICAM.

Lors de cette édition anniversaire marquant les 20 ans du FICAM en présentiel, le film «Bad Seeds» de Claude Cloutier a reçu le Grand prix dans la catégorie court-métrage. Tenue du 6 au 11 mai à l’Institut français de Meknès et coorganisée avec la Fondation Aicha, l’édition s’est clôturée en apothéose avec un hommage rendu à Mohamed Beyoud, directeur artistique porteur du projet du festival depuis 2001.