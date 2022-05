Colloque international sur la justice pénale et les droits de l’homme à l’université Mohammed V à Rabat

La justice pénale et les Droits de l’Homme : Regards croisés et échanges d’expériences de juristes internationaux : d’Amérique latine, d’Europe et d’Afrique est le thème d’un colloque international (quatrième édition) qui se tiendra, les 12 et 13 mai 2022 à Rabat.

Ce colloque est organisé par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales-Soussi relevant de l’université Mohammed V de Rabat en partenariat avec la Délégation Interministérielle des Droits de l’Homme.

La conférence vise à renforcer la coopération académique dans le domaine de la recherche, notamment à travers la conclusion de conventions entre la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Soussi, la Délégation Interministérielle aux droits de l’Homme, et des organismes et centres de recherches et de formation dans le domaine de la justice pénale et les droits de l’Homme.

Ces partenariats seront scellés avec le Centre International de Promotion des droits de l’Homme affilié à l’UNESCO, l’Institut des politiques publiques des Droits de l’Homme des pays du MERCOSUR, situés en Argentine, l’Université de Perpignan en France, l’Université de Lanus en Argentine, et la Société Internationale de Criminologie basée en Italie.

Ce rapprochement entre les milieux académiques marocain, latino-américain et africain s’inscrit dans le cadre de la dynamique du Royaume, sous le leadership su Roi Mohammed VI, visant la promotion et le renforcement de la coopération Sud-Sud dans ses dimensions politique, économique, socioculturelle et juridique.