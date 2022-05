Phytothérapie : Partenariat entre l’industrie pharmaceutique et l’Agence marocaine des plantes médicinales et aromatiques

Une convention de collaboration a été signée hier, mardi 10 mai, à Casablanca par le président de la FMIIP, Mohamed El Bouhmadi, et le directeur de l’ANPMA, Abdelkhalek Farhat, en présence notamment du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui. De ce fait, les industriels du médicament, regroupés au sein de la Fédération Marocaine de l'Industrie et de l'Innovation Pharmaceutique (FMIIP), s'engagent aux côtés de l'Agence Nationale des Plantes Aromatiques et Médicinales (ANPMA) à investir au niveau de la recherche scientifique et de la transformation industrielle des plantes médicinales, un capital naturel dont le potentiel demeure largement sous-exploité.

«Nous souhaitons, à travers ce partenariat, donner un nouvel élan à la recherche scientifique et l’innovation phytothérapeutique, et révéler ainsi le potentiel que présente la filière des plantes médicinales pour l’industrie pharmaceutique marocaine» a déclaré le Président de la FMIIP a déclaré a l’issue de l’événement.

Les deux parties ont convenu d’œuvrer ensemble pour l’encouragement de la recherche scientifique et l’amélioration des protocoles de bonnes pratiques de fabrication, allant de la culture et de l'obtention des matières premières jusqu'à la qualité des produits finis. Ce partenariat porte également sur le développement de formes galéniques pour des médicaments de phytothérapie encore plus efficaces et plus sûrs, et ouvre la voie de la recherche et développement dans ce domaine à l'ensemble des universités marocaines.

La FMIIP sera amenée, pour sa part, à jouer un rôle de coordination et d’orientation de partenariats stratégiques avec tous les acteurs opérant dans le domaine du médicament et de la santé.