L'Espagne annonce l'ouverture des frontières de Ceuta et Melilla «dans les prochains jours»

Les frontières de Ceuta et de Melilla devraient ouvrir «dans les prochains jours», a annoncé ce mercredi le ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Albares à Marrakech. Un accord avec son homologue marocain, Nasser Bourita, aurait été trouvé, rapporte El Pais.

Le ministre Espagnol, en visite au Maroc dans le cadre de la Coalition mondiale contre Daech, n’a pas annoncé de date exacte, mais a indiqué que le ministère de l’Intérieur se chargera de l’annonce officielle.

«Nous voulons que la réouverture soit ordonnée, progressive. Nous voulons que le commerce atypique disparaisse et que nous soyons aux meilleures normes internationales en matière de marchandises», a précisé José Manuel Albares. La réouverture se fera donc d’un «commun accord» avec le Maroc et un soutien plus poussé à Rabat sur sa lutte contre la contrebande, rapporte-t-on.

Le ministre a insisté sur le fait que les accords conclus jusqu'à présent obéissent à la «feuille de route» établie dans un communiqué signé le 7 avril à la suite de la rencontre à Rabat entre le président Pedro Sánchez et le roi Mohammed VI. Il a souligné notamment que les détails des accords seront finalisés au cours des réunions qui se tiendront dans les mois à venir.

Questionné sur l’affaire de l'espionnage par le programme israélien Pegasus des téléphones de plusieurs autorités espagnoles, attribué par certains au Maroc, Albares a insisté sur le fait que les relations bilatérales «sont fondées sur des faits et non sur des conjectures», réitérant ainsi sa réponse lorsque il a été interrogé sur la confiance de l’Espagne dans le Maroc suite à cette affaire.