Ouverture des travaux de la 31e assemblée générale de la BERD à Marrakech

Les travaux de la 31e assemblée générale annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), se sont ouverts officiellement avec la séance d'ouverture du Conseil des gouverneurs de la BERD, mercredi à Marrakech, en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch. L'assemblée générale de la BERD, se poursuivant jusqu'au 12 mai à Marrakech, réunit les représentants des 73 pays et actionnaires institutionnels de la Banque, dont le Maroc.

S'exprimant à la séance d'ouverture du Conseil des gouverneurs de la BERD, M. Akhannouch a indiqué que cette assemblée se veut une occasion de concertation et de dialogue sur les répercussions économiques et sociales des défis actuels et une plateforme de réflexion sur les perspectives d'avenir.

Depuis le déclenchement de la crise sanitaire, le monde est confronté à une succession de crises, provoquant une récession économique sans précédent, a-t-il dit, et récemment une hausse des prix des matières premières.

Pour répondre aux défis actuels, M. Akhannouch a souligné la nécessité d'unir les efforts des différents acteurs internationaux, dans un esprit de responsabilité partagée, à même de trouver des solutions et atténuer ses effets sur les économies des pays à revenus moyens et faibles et des pays en développement, en particulier.

EBRD Board of Governors’ Opening Session https://t.co/jsZO3DD5u1 — The EBRD (@EBRD) May 11, 2022

Par ailleurs, le chef du gouvernement a affirmé que le Maroc s'est engagé dans l'activation d'un ambitieux plan de relance économique, visant, principalement, à réaliser un saut qualitatif en matière de restructuration de l'économie nationale.

Pour sa part, la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, s'est arrêtée sur les objectifs stratégiques de la Banque, relevant qu'ils deviennent de plus en plus pertinents durant cette conjoncture. Il s'agit d'objectifs verts, de l'égalité des chances et des sexes et du développement d'une approche numérique et d'accompagnement de ses partenaires dans ces processus.

En parallèle avec son assemblée générale, la BERD tiendra son forum d'affaires qui s'impose comme plateforme idoine pour explorer les opportunités d'investissement et nouer des liens durables d'affaires. Les panels du Business Forum se pencheront, quant à eux, sur la numérisation, la durabilité et la transition vers une économie verte, la mobilisation des capitaux privés, l’égalité et l’inclusion, aux côtés d’autres thèmes d’actualité.