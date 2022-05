Bank Of Africa récompensé par la BERD

Bank Of Africa a été récompensée mardi par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) qui lui a remis la distinction de la «Banque émettrice la plus active au Maroc en 2021». En marge de la réunion annuelle de la BERD tenue à Marrakech du 10 au 12 mai, l’institution a honoré ses banques partenaires les plus performantes en 2021 dans le cadre du Trade Facilitation Programme (TFP), apprend-on d’un communiqué.

Le prix attribué à Bank Of Africa témoigne «de la coopération fructueuse entre les deux institutions dans le domaine du financement du commerce extérieur et illustre ses efforts fournis pour continuer à offrir à sa clientèle des financements en devises à court-terme adaptés», indique la banque récompensée.

Le TFP est le programme phare d’aide aux échanges commerciaux de la BERD dans son soutien du commerce international.