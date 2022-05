BERD : 1,6 milliard d'euros investi en 10 ans dans le secteur privé au Maroc

Les investissements cumulés de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) dans le secteur privé au Maroc ont atteint 1,6 milliard d'euros depuis 2012, a indiqué, mardi à Marrakech, Antoine Sallé de Chou, directeur de la BERD pour le Maroc.

«Au cours des 10 dernières années, nous avons investi plus de 3,2 milliards d'euros au Maroc, dont plus de 1,6 milliard d'euros dans le secteur privé», a fait savoir M. Sallé de Chou lors d'un panel, tenu dans le cadre de la 31e assemblée générale de la BERD.

La BERD est l'institution financière la plus active au Maroc, a-t-il dit, relevant que la Banque octroie des financements et des services en conseil, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Il a dans ce sens soulevé que la Banque a soutenu près de 700 PME au Maroc depuis le démarrage de ses activités en 2012, précisant que 72% des PME qui ont bénéficié du conseil ont pu augmenter leur chiffre d'affaires, créant un total de 320 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaire.

Le responsable a aussi mis en exergue les résultats tangibles de la Banque en matière d'investissement dans le «green sector» au Royaume ainsi que les opportunités de ce secteur en matière de décarbonisation, de conservation de l'eau et de déploiement de nouvelles technologies vertes.

En outre, M. Sallé de Chou a mis en avant l'importance du renforcement de la cohésion sociale et de la réduction des disparités régionales pour une croissance plus inclusive.

De son côté, Adil Chikhi, directeur de l'industrie, du commerce et de l'agribusiness de la région Sud et Est de la Méditerranée (SEMED) à la BERD a mis en avant l'importance du conseil pour les TPE et PME notamment en matière d'assistance technique.

Pour sa part, Hassan Belkhayat, investisseur du Southbridge A&I a affirmé que le Maroc est un pays d'investissement majeur, ajoutant que celui-ci a un taux d'investissement important eu égard aux facteurs de stabilité, de position géographique, d'infrastructures et de mains d'œuvre qualifiée. Le pays est sûr pour investir, a-t-il affirmé.